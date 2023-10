Sunak em visita diplomática a Israel

De Euronews

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro britânico reuniu-se com Benjamin Netanyahu. Durante a vista de dois dias, também deverá encontrar-se com líderes árabes da região

PUBLICIDADE

Rishi Sunak é o mais recente líder a visitar Israel em missão diplomática. Depois da visita de Joe Biden, foi a vez do primeiro-ministro britânico. À chegada, Sunack disse que quer mostrar a solidariedade do Reino Unido e que está ao lado do governo israelita na luta contra o terrorismo.

Esta quinta-feira reuniu-se com Benjamin Netanyahu. Durante a vista de dois dias, também deverá encontrar-se com líderes árabes da região.

Na Alemanha, depois da visita ao Médio Oriente, o chanceler alemão tem informado o parlamento sobre a situação na faixa de Gaza e repetido o apelo ao Hamas para libertar os reféns

"Muitos dos sequestrados, como me descreveram os seus familiares, foram sempre os principais ativistas do desenvolvimento pacífico da região e isso também deve ser dito aqui. Estamos empenhados na libertação dos reféns", disse Olaf Scholz aos deputados.

O chanceler criticou o facto de o presidente russo ter alertado para a situação das vítimas civis no conflito. No contexto da invasão russa da Ucrânia, cholz descreveu as observações como "cínicas".

Moscovo já enviou uma remessa de ajuda humanitária para o Egito para distribuição em Gaza. A decisão surge depois de Israel ter anunciado que autorizaria entregas limitadas na sequência de um pedido do presidente Joe Biden.