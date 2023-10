Protesto contra deslocalização do "Bairro da Luz Vermelha"

De Euronews

Prostitutas e residentes da capital dos Países Baixos protestam contra projeto para transferir negócio do sexo para a periferia

Centenas de profissionais do sexo e residentes de Amesterdão manifestaram-se na capital dos Países Baixos contra o projeto da autarquia para deslocar a atividade de prostituição legal do famoso "Bairro da Luz Vermelha" para um novo "centro erótico" na periferia da cidade.

As autoridades locais justificam o projeto com a necessidade de reduzir as perturbações e criminalidade ligadas ao turismo de massas.

Muitos participantes no protestos eram residentes dos três bairros periféricos apontados como possível localização para o "centro erótico".