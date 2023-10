Ativistas climáticos lançam tinta laranja sobre Pirâmide do Louvre

De Euronews

Manifestantes exigem ao governo francês maior eficiência energética dos edifícios.

A pirâmide do Louvre foi o mais recente alvo dos protestos pelo clima. Um grupo de ativistas ambientais do grupo francês Dernière Rénovation escalou a estrutura e pintou-a de laranja, esta sexta-feira. O objetivo era chamar à atenção do governo francês para tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético.

Os manifestantes pedem a criação de um orçamento anual de 12 mil milhões de euros para a renovação térmica dos edifícios e um plano plurianual para adaptar a indústria.

A ação, acompanhada de perto por vários turistas no local, acabou por ser interrompida pela polícia