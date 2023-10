Israel anuncia incursão terrestre circunscrita em Gaza

Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Operação visou alvos específicos do Hamas - Direitos de autor Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Operação visou alvos específicos do Hamas - Direitos de autor Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Tsahal alega que parte das armas do Hamas vem do Irão e Coreia do Norte