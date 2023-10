Hamas anuncia libertação de reféns estrangeiros

De euronews

Israel diz que existem 240 reféns na Faixa de Gaza

PUBLICIDADE

Os familiares dos reféns do Hamas viram acender-se uma luz de esperança depois de o grupo ter anunciado que iria libertar um número indeterminado de estrangeiros nos próximos dias. De acordo com as Forças Armadas de Israel, o Hamas tem atualmente 240 reféns na Faixa de Gaza, mas o porta-voz da organização afirma que já não precisam deles:

"Iremos libertar um certo número de estrangeiros nos próximos dias, em conformidade com a nossa posição, que já tínhamos anunciado anteriormente, de que não queremos nem precisamos de os manter detidos em Gaza".

O Hamas já libertou quatro reféns desde o início da guerra, existindo ainda uma quinta, uma soldado israelita, que foi resgatada pelas Forças Armadas de Israel esta segunda-feira.