Ciarán faz pelo menos seis mortos na Europa

Um alerta de vento forte continua em vigor para a Normandia e Hauts-de-France, onde um milhão de casas estão sem eletricidade.

Várias pessoas perderam a vida em toda a Europa devido à queda de árvores durante a tempestade Ciarán.

Em França, o condutor de um camião morreu na região de Aisne durante a noite. Mais tarde, um homem de 70 anos caiu da sua varanda em Le Havre.

Também em Espanha, uma jovem de 23 anos morreu depois de uma árvore ter caído sobre ela no centro de Madrid. Outras cinco pessoas ficaram feridas no mesmo incidente. Os parques da capital e de outras cidades foram encerrados por causa do mau tempo.

Em Portugal, a Proteção Civil registou mais de 700 ocorrências. A região norte foi a mais atingida e não há regista de víitmas.

Na Bélgica, na cidade flamenga de Gant, uma criança de 5 anos que brincava ao ar livre foi ferida pela queda de ramos e morreu no hospital algumas horas mais tarde. Num outro incidente, uma mulher alemã de 64 anos morreu num parque da cidade e a sua filha ficou gravemente ferida.

Nos Países Baixos, a tempestade provocou rajadas de vento de mais de 100 quilómetros por hora, que continuam a aumentar, especialmente nas zonas costeiras. Várias pessoas ficaram feridas devido à queda de árvores e uma pessoa morreu na cidade de Venray, no sul do país.