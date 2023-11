Autárquicas na Moldávia ensombradas pela influência da Rússia

De euronews

A dois dias das eleições, os candidatos do partido pró-russo Chance foram impedidos de participar

As eleições deste domingo na Moldávia podem ser locais mas para o primeiro-ministro, Dorin Recean, é o futuro na Europa que está em jogo. As autárquicas surgem numa altura em que a Moldávia tenta entrar na União Europeia, tendo o estatuto de candidato, ao mesmo tempo que a Rússia procura aumentar a sua influência no país.

De acordo com os Serviços de Informação e Segurança da Moldávia, existem provas de que a Rússia tentou influenciar as eleições, com desinformação, financiamento ilegal de partidos e o suborno de candidatos, e o primeiro-ministro não esteve com meias medidas.

A dois dias do escrutínio, removeu da corrida os candidatos do partido pró-russo Chance, considerando que era a segurança nacional que estava em jogo. Para o líder do partido excluído, tratou-se de um cirme contra o povo, a economia e o futuro do país.