Para Zelenskyy, não há impasse nenhum

Presidente ucraniano abre inquérito sobre morte de soldados em Zaporíjia e volta a pedir ajuda financeira aos Estados Unidos

O presidente ucraniano veio contradizer as afirmações do seu próprio chefe do Estado-Maior, que declarou que o conflito com Moscovo caiu num impasse. Para Volodymyr Zelenskyy, essa versão apenas serve os interesses do agressor.

Zelenskyy anunciou também a abertura de um inquérito para apurar o que se passou na passada sexta-feira, quando alegadamente mais de duas dezenas de soldados ucranianos foram abatidos em Zaporíjia, num ataque com um míssil russo.

Kiev denuncia cada vez mais ataques de drones russos, numa altura em que o inverno está à porta e as infraestruturas de abastecimento energético estão mais uma vez em causa.

Zelenskyy voltou a pedir ajuda financeira aos Estados Unidos e garantiu, numa entrevista ao canal norte-americano NBC, que não há qualquer margem para dialogar com Moscovo até haver uma retirada de tropas.

As ofensivas da Rússia prosseguem, concentrando-se na zona de Avdivka.