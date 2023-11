De Euronews

Vários apoiantes públicos da invasão russa da Ucrânia e funcionários de Moscovo instalados em território tomado pelas forças russas foram atacados e assassinados desde o início do conflito.

Um político pró-Rússia foi morto num aparente ataque com carro armadilhado na região ocupada de Luhansk, na Ucrânia.

O filho de Mikhail Filiponenko disse aos media locais que o pai morreu após sofrer ferimentos fatais na explosão.

Filiponenko - um antigo chefe da milícia local de Lugansk, o exército separatista apoiado por Moscovo que lutava contra Kiev desde 2014 - era membro do chamado Conselho Popular, um parlamento local criado por autoridades alinhadas com Moscovo.

Luhansk é uma das quatro regiões ucranianas anexadas ilegalmente pela Rússia após a sua invasão em fevereiro de 2022.

Os meios de comunicação russos publicaram fotos de um carro 4x4 escuro destruído, estacionado na beira da estrada, com mnchas de sangue no banco do motorista, no que disseram ser o rescaldo do ataque.

No mês passado, Oleg Tsaryov, um político pró-Kremlin que Moscovo estaria supostamente a alinhar para liderar um governo fantoche em Kiev, sobreviveu a um tiro no seu complexo hoteleiro, na península anexada da Crimeia.

Moscovo acusa os serviços secretos ucranianos de estarem na origem desse e de vários outros ataques, incluindo a explosão do carro da nacionalista Darya Dugina, nos arredores de Moscovo, no ano passado e o ataque ao bloguista militar Vladlen Tatarsky, num café de São Petersburgo, em abril.

Não houve comentários imediatos de Kiev sobre o atentado de quarta-feira.

