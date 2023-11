Vastas operações militares ucranianas na margem leste de Kherson

De Euronews

Segundo o ISW, as forças ucranianas "provavelmente conduziram ataques iniciais através do rio Dnipro, na margem leste da região de Kherson, em meados de outubro".

PUBLICIDADE

Fontes russas afirmam que as forças ucranianas continuam operações terrestres maiores do que o normal na margem leste de Kherson, com um agrupamento de infantaria ligeira do tamanho aproximado de um batalhão.

Afirmam também que as forças ucranianas transferiram um número limitado de veículos blindados para a margem leste (esquerda) perto de Krynky – 30 km a nordeste da cidade de Kherson.

Milbloggers russos afirmaram que mais de 300 militares ucranianos (cerca de um batalhão) estão a operar na margem leste da área de Krynky e continuam a afirmar que as forças ucranianas mantêm posições no centro de Krynky e nas áreas próximas.

Também dizem que os combates continuaram perto de Krynky, bem como perto de Poyma -12 km a leste da cidade de Kherson, Pishchanivka e Pidstepne.

O ISW declara que as forças ucranianas "provavelmente conduziram ataques iniciais de empresas através do rio Dnipro, na margem leste (esquerda) da região de Kherson, em meados de outubro".

O relatado de um agrupamento de forças ucranianas do tamanho de um batalhão na margem leste sugere que os pesados esforços de interdição russos ao longo do rio Dnipro não impediram as forças ucranianas de transferir pessoal e material adicional para posições na margem leste.

O ISW afirma que não especulará sobre as perspetivas da atividade ucraniana em curso na margem leste da região de Kherson.