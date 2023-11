França tem 30 milhões de euros para combater o bullying

De euronews

Governo francês decretou tolerância zero contra o bullying após o suicídio de uma estudante de 13 anos

A primeira-ministra francesa regressou esta quinta-feira à escola para assinalar o dia nacional contra o bullying. Elisabeth Borne visitou uma escola secundária de Paris, com a companhia da primeira-dama, Brigitte Macron, e do ministro da Educação, Gabriel Attal, e deu a conhecer as novas medidas do executivo para combater o problema, a começar por um inquérito, durante o horário escolar, a sete milhões e meio de estudantes.

O governo de Macron decretou tolerância zero contra o bullying após o suicídio de uma estudante de 13 anos em maio e uma das primeiras medidas decretadas foi obrigar os culpados a mudar de escola. Até então, mudava a vítima. O orçamento francês dedica 30 milhões de euros no combate ao problema.