Seis departamentos franceses em alerta por causa do mau tempo

Esta terça-feira, Emmanuel Macron visita a região de Pas-de-Calais, no norte do país.

Várias localidades do norte de França continuam inundadas por causa da chuva forte que caiu nos últimos dias.

Esta terça-feira, o Presidente visita a região de Pas-de-Calais que continua em alerta. Numa carta dirigida a Emmanuel Macron, os presidentes do departamento e da região apelaram à "solidariedade nacional" para ajudar as pessoas afetadas. De acordo com a prefeitura, 600 casas continuam sem eletricidade.

O Pas-de-Calais já sofreu com a tempestade Ciaran, a 2 de novembro, com as inundações recorde de 7 de novembro e com as chuvas intensas de quinta e sexta-feira. Amanhã continuará sob alerta amarelo para chuvas e inundações.