Mau tempo causa inundações em toda a Turquia

País varrido por ventos fortes e chuvas torrenciais. Vários bairros de Esmirna ficaram inundados.

A Turquia foi afetada, durante o fim de semana, por chuva intensa e ventos fortes que varreram uma grande parte do território do país. As autoridades meteorológicas emitiram um aviso laranja para a região de Antália.

A tempestade derrubou muitas árvores, formaram-se ondas gigantes nas praias. Muitos barcos que estavam atracados afundaram-se. A chuva intensa também paralisou o trânsito. Em Esmirna, depois da tempestade, o mar transbordou e alguns bairros da costa ficaram inundados.