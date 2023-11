Biden recebe Xi Jinping em São Francisco

De Euronews

China e EUA esperam normalizar relações bilaterais à margem da cimeira da APEC

O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou a São Francisco para a cimeira Estados Unidos-China e um muito antecipado encontro com o homólogo Joe Biden.

É a primeira viagem do líder chinês ao território norte-americano em seis anos. Os especialistas esperam que o encontro ajude a estabilizar as relações bilaterais e a injetar um novo impulso na recuperação económica mundial.

Joe Biden diz esperar que o diálogo seja abrangente e inclua as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como assuntos "tensos", como a situação de Taiwan. Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano promete esforços para melhorar as relações entre os dois países, que se deterioraram desde o início do ano.

Joe Biden, Presidente dos EUA:"Regressar a uma tragetória normal, ser capazes de pegar no telefone e falar uns com os outros se houver uma crise. Poder garantir que os nossos militares continuem a ter contacto uns com os outros. Não podemos aceitar e, como já disse, não estamos a tentar separar-nos da China. O que estamos a tentar fazer é mudar a relação para melhor."

O encontro bilateral tem lugar durante 30ª cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico que, por ser um agrupamento único de economias e não nações, conta com a participação controversa de Hong Kong, governado pela China, e de Taiwan que, apesar de independente, é considera por Pequim como parte do seu território.