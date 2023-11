Avanços da Ucrânia e Rússia ao longo do rio Dnipro

Kiev fala de "operações bem sucedidas" na região de Kherson.

Uma "série de operações bem sucedidas": é assim que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia define a progressão na margem oriental do rio Dnipro, na região de Kherson. As tropas ucranianas afirmam ter assegurado várias posições militares estratégicas, deixando "aproximadamente 3.500 russos mortos ou feridos".

O Presidente Volodimyr Zelenskyy usou as redes sociais para elogiar os militares pela “força e pelo avanço". O rio é uma linha divisória natural ao longo da frente de batalha do sul do país. Por outro lado, as forças de Moscovo também falam de baixas significativas nas tropas ucranianas, nas margens do rio.

A administração militar regional ucraniana em Kherson fez uma avaliação dos danos nesta sexta-feira, após 24 horas de bombardeamentos em massa. Segundo a administração, pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas no ataque russo à região na quinta-feira.