Finlândia pondera fechar todas as fronteiras com a Rússia evitando entrada de pessoas sem documentos

De Euronews

Continuam a chegar dezenas de requerentes de asilo, sem documentos, à Finlândia. País pondera fechar todas as fronteiras com a Rússia.

O Governo finlandês está a ponderar o encerramento total da fronteira oriental, com a Rússia.

Os postos fronteiriços, no sudeste do país, tinham sido fechados na semana passada, mas os migrantes continuam a apresentar-se, mais a norte. As autoridades finlandesas davam conta da chegada de mais de 50 requerentes de asilo da Síria, Afeganistão e Iraque aos postos fronteiriços de Salla e Vartius, na segunda-feira. Durante a noite não se registaram novas travessias mas, até ao início da tarde de terça-feira, cerca de 40 tinha chegado à fronteira de Salla.

A Finlândia, que aderiu à NATO este ano - como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia - acusa Moscovo de permitir que pessoas sem documentos de viagem válidos cheguem às fronteiras finlandesas.

As autoridades da região da Carélia, no nordeste da Rússia, perto da Finlândia, garantiam que nos últimos dias foram detidos mais de 150 cidadãos estrangeiros, cujos vistos russos estavam caducados e que se dirigiam para a passagem entre Rússia e Finlândia. A maioria depois de 18 de novembro.