Tudo o que precisa de saber sobre as eleições legislativas holandesas

No dia 22 de novembro, os eleitores neerlandeses vão às urnas e aqui está tudo o que precisa de saber sobre as eleições.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro mais antigo dos Países Baixos vai demitir-se após 13 anos de mandato, na sequência das eleições deste mês. Mark Rutte vai abandonar o seu gabinete em Haia e substituí-lo por uma sala de aula.

O anúncio foi feito em julho, depois de o seu governo se ter desmoronado, mergulhando os Países Baixos numa campanha eleitoral inesperada.

O país vai às urnas a 22 de novembro, numa eleição geral antecipada de dois anos.

Eis tudo o que precisa de saber sobre a política holandesa, os partidos, as personalidades e as questões em jogo quando o país europeu for às urnas:

Uma manifestante durante um protesto nos Países Baixos Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Como é que chegámos aqui?

Apelidado de "Teflon Mark" pela sua capacidade de manter as crises do governo à distância, ou de "Sr. Normal" pelo seu estilo de vida simples, a demissão de Rutte marca o fim de uma era para o país.

Após três mandatos, a imigração foi o ponto de viragem que fez cair o seu quarto governo de coligação.

Há meses que o primeiro-ministro estava a trabalhar num pacote de medidas para reduzir o fluxo de novos imigrantes para os Países Baixos.

Mas as lutas internas da coligação governamental em torno da limitação do reagrupamento familiar e da criação de um sistema de asilo a dois níveis levaram-no a desistir.

Dois dos quatro partidos da coligação governamental - os Democratas 66 (D66) e a União Cristã (CU) - opuseram-se ao projeto de lei, enquanto os outros dois, o VVD e o Apelo Democrata Cristão (CDA), o apoiaram.

A ideia era reduzir o número de membros da família autorizados a juntarem-se aos requerentes de asilo no país e fazer com que as famílias esperassem dois anos antes de poderem ser reunidas.

Poucos dias depois do colapso da coligação, Rutte anunciou: "Não vou candidatar-me a líder do meu partido [os liberais de direita, VVD] nas próximas eleições".

"A capacidade de Rutte para construir consensos, o seu 'estilo de gestão' e a sua forma pragmática de fazer política, não obstante a sua capacidade de sobreviver a escândalos políticos e de se defender da extrema-direita, estão certamente entre as principais razões que explicam a sua longevidade no cargo", disse à Euronews Philippe Mongrain, investigador de pós-doutoramento no Grupo de Investigação Media, Movimento e Política da Universidade de Antuérpia.

"Rutte tem conseguido manter-se no poder num dos sistemas partidários mais fragmentados da Europa, mostrando vontade de fazer compromissos e demonstrando flexibilidade ideológica quando necessário. Talvez os seus sucessores sigam um caminho semelhante. Talvez não", acrescentou.

A grande questão que se coloca agora é: quem irá abanar a política holandesa depois de Rutte?

Primeiro-ministro interino dos Países Baixos, Mark Rutte, no Parlamento. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Como funcionam as eleições neerlandesas?

Ao contrário de outros países europeus, as eleições nos Países Baixos realizam-se normalmente às quartas-feiras. O objetivo é aumentar a participação dos eleitores.

No sistema de lista aberta utilizado nos Países Baixos, cada partido apresenta uma lista de candidatos no boletim de voto e os cidadãos podem escolher em que candidato votar.

Para ganhar um lugar na Câmara dos Representantes dos Países Baixos, o único limiar que um partido tem de atingir é o número de votos válidos expressos dividido por 150, o número de lugares no hemiciclo. Esta ausência de limiar é rara na UE.

Os holandeses residentes nas ilhas de Aruba, Curaçau e Sint Maarten só podem votar se tiverem vivido nos Países Baixos durante pelo menos 10 anos ou se tiverem trabalhado na função pública holandesa numa dessas ilhas, de acordo com a página de votação do Governo holandês.

PUBLICIDADE

Desde a Segunda Guerra Mundial, o país leva em média 94 dias para formar uma nova coligação, mas o último governo foi o mais longo da história do pós-guerra. Foram necessários 299 dias de negociações para se chegar a um acordo.

As sondagens de opinião sugerem que serão necessários pelo menos três partidos políticos para formar um governo de coligação após as próximas eleições.

Assessora separa boletins de voto antes da contagem dos votos nas eleições gerais em Amesterdão. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Quais são os principais partidos?

A votação para os 150 lugares da câmara baixa do parlamento vai dar início a uma nova geração de dirigentes, depois de membros importantes da quarta coligação governamental de Rutte terem anunciado que iam abandonar a política.

Entre eles, a vice-primeira-ministra do país e líder do partido liberal de esquerda D66, Sigrid Kaag. Sigrid Kaag tomou a decisão devido ao impacto na sua família das repetidas ameaças de que foi alvo durante o seu mandato.

Dos 26 partidos políticos que concorrem às eleições, apenas 17 estão atualmente representados no Parlamento.

PUBLICIDADE

"As eleições holandesas são das mais voláteis da Europa Ocidental", afirma Mongrain.

Segundo o investigador de pós-doutoramento, ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2021, o VVD, no poder, tem agora dois rivais próximos: o novo partido de centro-direita e anti-establishment Nieuw Sociaal Contract (NSC), fundado em agosto pelo antigo deputado independente e de longa data do Apelo Democrata Cristão Pieter Omtzigt; e a lista conjunta do Partido Trabalhista e da Esquerda Verde, formada em julho e liderada por Frans Timmermans, antigo vice-presidente da Comissão Europeia.

A última sondagem da I&O Research mostra que estes três partidos estão a disputar o poder: o NSC de Pieter Omtzigt com 27% dos votos, o VVD do antigo primeiro-ministro com 26% e a coligação da Esquerda Verde e do Partido Trabalhista com 25%.

"O partido do ex-primeiro-ministro, o VVD, não está numa posição particularmente boa, mas o acesso ao cargo de primeiro-ministro não está certamente fora de alcance, tanto mais que Omtzigt parece ter excluído a possibilidade de assumir esse cargo se o seu partido for bem sucedido", diz Mongrain.

"O novo partido de Omtzigt está a atrair eleitores de vários partidos, incluindo o VVD, o CDA e o D66, o que pode explicar, pelo menos em parte, o desempenho algo dececionante destes partidos nas sondagens de intenção de voto", acrescenta o investigador.

PUBLICIDADE

O Movimento dos Agricultores-Cidadãos (BoerBurgerBeweging, BBB) é outro partido que teve um bom desempenho nas recentes eleições regionais.

As políticas do governo de Rutte contra as alterações climáticas afetaram os agricultores do país. Milhares de pessoas saíram à rua para protestar.

Milhares de manifestantes num protesto anti-governamental de organizações de agricultores em Haia, Holanda, sábado, 11 de março de 2023 Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Quem é Omtzigt e porque está a agitar a política holandesa?

Pieter Omtzigt é um dos políticos conservadores mais populares dos Países Baixos e, embora só tenha fundado o seu partido político, o NSC, há dois meses, muitos apostam na sua vitória nas eleições.

O tecnocrata quer trazer uma mudança radical ao país: "Queremos concretizar os nossos ideais, e não procurar o poder pelo poder", disse o político de 49 anos aos jornalistas.

A sua popularidade reside no seu carisma e na sua luta contra o poder político.

PUBLICIDADE

O antigo deputado do Apelo Democrata Cristão, atualmente independente, tornou-se um mártir ao abandonar o seu partido depois de ter escrito um relatório crítico sobre o mesmo.

Omtzigt desempenhou um papel fundamental na revelação do escândalo do abono de família que levou ao colapso do governo de Rutte em 2021.

As autoridades fiscais neerlandesas utilizaram um algoritmo para criar perfis de risco para detetar fraudes fiscais. Com base nestes indicadores, as autoridades penalizaram as famílias simplesmente por suspeita de fraude.

Dezenas de milhares de famílias dos meios mais desfavorecidos ficaram com dívidas que não podiam pagar.

O seu historial de denúncia e de investigação de escândalos políticos posicionou-o como uma estrela em ascensão, mas será capaz de aproveitar o momento?

PUBLICIDADE

Pieter Omtzigt, líder do partido NSC, durante um debate, antes das eleições nacionais. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

O que é que vai na cabeça dos eleitores?

Quando se pergunta ao eleitor holandês o que é que o mantém acordado à noite, há três preocupações claras: o poder de compra, a migração e o sistema de saúde holandês, de acordo com um estudo recente do AD Nieuws.

Segundo Mongrain, a inflação mensal dos produtos alimentares aproximava-se dos 20% no início do ano e ronda atualmente os 10%, de acordo com o Instituto de Estatística neerlandês, o que representa um encargo significativo para os consumidores neerlandeses.

"Para manter o poder de compra dos consumidores e financiar o sistema de saúde, muitos eleitores consideram que os cortes na migração são uma solução viável para libertar fundos públicos", acrescenta o investigador.

Mais de 40% dos eleitores inquiridos pela AD acreditam que é gasto demasiado dinheiro no sistema de reinstalação dos requerentes de asilo no país, bem como noutros custos financeiros associados à migração.

A escassez de habitação, a transição energética e as alterações climáticas também estão na mente dos eleitores antes das eleições do final do mês.