Líder da Igreja Católica recebeu familiares de reféns israelitas do Hamas e de palestinianos detidos em prisões de Israel

PUBLICIDADE

O conflito do Médio Oriente esteve no centro da audiência geral que o Papa Francisco realizou esta quarta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Antes, o Sumo Pontífice recebeu delegações de familiares de reféns israelitas ainda nas mãos do Hamas, na Faixa de Gaza, e famílias palestinianas de pessoas que estarão detidas nas prisões do Estado hebraico.

Como já explicou o porta-voz do Vaticano, tratou-se de encontros de carácter exclusivamente humanitário.

O Papa quis exprimir a sua proximidade espiritual aos que sofrem e, como recordou durante a audiência, pediu aos fiéis que rezassem pela paz.

O líder da Igreja Católica já tinha explicado no passado que cada indivíduo, independentemente da sua origem ou religião, é sagrado aos olhos de Deus.

Sobre o conflito, o Papa já explicou em várias ocasiões que a libertação dos reféns é, na sua opinião, um passo fundamental para acabar com a guerra e afirmou que a solução para o problema é a existência de dois Estados, dois povos e um estatuto internacionalmente garantido para Jerusalém.