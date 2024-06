Papa pede ajuda humanitária para o povo de Gaza "cansado da guerra"

De Euronews

O Papa Francisco apoiou as propostas de cessar-fogo e exigiu que a ajuda humanitária "chegue aos que dela necessitam".

"Encorajo a comunidade internacional a agir urgentemente, com todos os meios, para ir em auxílio do povo de Gaza, exausto pela guerra", disse o Papa Francisco durante a sua bênção dominical ao meio-dia. "A ajuda humanitária deve chegar a quem dela necessita e ninguém a pode impedir".

Ao apelo para que a ajuda humanitária chegue com urgência aos palestinianos em Gaza, o Papa acrescentou que Israel e o Hamas devem aceitar imediatamente as propostas de cessar-fogo e de libertação dos reféns, embora tenha reconhecido que as negociações "não são fáceis".

Espero que as propostas de paz em todas as frentes que foram apresentadas e a libertação dos reféns sejam aceites imediatamente para o bem de palestinianos e israelitas. Papa Francisco

Francisco também agradeceu à Jordânia, que esta semana vai acolher uma conferência internacional sobre ajuda humanitária aos palestinianos.

O Papa recordou que este sábado se assinalou o 10º aniversário da oração pela paz que organizou nos jardins do Vaticano, na qual participaram o então Presidente israelita Shimon Peres e o líder palestiniano Mahmoud Abbas.

Além de Gaza, o Papa também apelou à paz na Ucrânia e em Myanmar.