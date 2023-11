Perth, na Austrália, ameaçada por incêndio

De euronews

Há pelo menos dez casas destruídas pelas chamas, bombeiros admitem que o incêndio pode demorar vários dias a ser extinto

PUBLICIDADE

Pelo menos dez casas foram destruídas por um incêndio na cidade de Perth, na Austrália, mas para já, não há registo de vítimas mortais.

A quarta maior cidade do país, com uma população a rondar os dois milhões de habitantes, está ameaçada pelas chamas e de acordo com o governo regional, várias casas tiveram de ser evacuadas, numa medida que afetou mais de 130 pessoas.

O incêndio teve início numa plantação de pinheiros, na quarta-feira, e tem vindo a ser alimentado pelos ventos de 60 quilómetros por hora e pelas temperaturas de perto de 40ºC.

Os bombeiros admitem que o incêndio está fora de controlo e pode demorar vários dias a ser extinto.