Aumento no número de casos de pneumonia na China não preocupa OMS

Organização Mundial da Saúde garante que os números são normais para o início da época fria

O aumento no número de infeções respiratórias e pneumonias na China não é motivo para alarme. A garantia foi dada pela Organização Mundial da Saúde, depois de ter pedido a Pequim esclarecimentos sobre as notícias que davam conta de uma epidemia de pneumonias não diagnosticadas no país, particularmente entre crianças.

Para a OMS, o fenómeno não é novo nem preocupante. Maria Van Kerkhove, diretora interina para a prevenção de epidemias e pandemias, explica que "a razão pela qual estão a assistir a este fenómeno é o levantamento das restrições à covid-19 há cerca de um ano. Esta é a sua primeira época de outono/inverno. O que a China está a viver neste momento é o que muitos países viveram há um ou dois anos. Portanto, não há relatos de doenças não diagnosticadas em crianças. (...) Não é maior do que o que se viu antes da pandemia, em 2018, 2019, por isso é o que se espera no início desses meses mais frios."

De acordo com as autoridades sanitárias chinesas, os três anos de medidas de restrição contra a covid-19 baixaram os níveis de imunidade contra os vírus sazonais e as instituições médicas precisam de estar preparadas para lidar com um aumento no número de casos.