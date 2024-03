Direção-Geral da Saúde reporta surto de Hepatite A com 23 casos em Portugal

De Euronews

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reportou esta terça-feira um surto de Hepatite A em Portugal, tendo identificado 23 casos, entre 1 de janeiro até 5 de março.

PUBLICIDADE

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), "foram notificados 23 casos confirmados de Hepatite A" entre 1 de janeiro e 5 de março, sendo que a maioria "são homens com idades entre os 20 e os 49 anos, 44% em contexto de transmissão sexual, sem casos graves ou mortais reportados”.

“Até à data, e de acordo com a informação disponível dos casos notificados, não parece haver associação com o eventual consumo de alimentos específicos”, informa o organismo em comunicado divulgado no site.

“O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) identificou, entre os confirmados, seis casos das estirpes do vírus da Hepatite A anteriormente identificada no surto que ocorreu entre 2016-2018, afetando vários países europeus, incluindo Portugal”, conclui.

A fim de reforçar as medidas de saúde pública, a DGS recomenda a lavagem frequente das mãos antes e depois das refeições e a higienização dos espaços de confeção de alimentos, bem como a lavagem frequente das mãos e higiene pessoal, especialmente da região genital e perianal, particularmente, antes e após o uso de instalações sanitárias e antes e após as relações sexuais. Também é solicitado um fortalecimento da vacinação.

A DGS recomenda ainda a notificação dos casos suspeitos no SINAVEmed, a realização de um inquérito epidemiológico e a notificação de imediato pelos laboratórios de casos confirmados.

Embora esteja em curso uma investigação epidemiológica, é verificado "um aumento de número de casos reportados em janeiro e fevereiro de 2024, em comparação com igual período de anos anteriores".

Em 2020, foram reportados quatro casos, entre janeiro e fevereiro, em 2021, dois casos, em 2022, seis casos, em 2023, dois casos, e em 2024, 18 casos. Entre 2020 e 2023 foram contabilizados 102 casos.