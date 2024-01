De Euronews

Governo britânico quer proibir a venda de cigarros eletrónicos descartáveis, mais conhecidos como "vapes". Autoridades estão preocupadas com consumo entre as gerações mais novas.

O governo britânico quer proibir a venda de cigarros eletrónicos descartáveis, mais conhecidos como "vapes" e extremamente populares entre os consumidores mais jovens.

Segundo dados do executivo de Rishi Sunak, nos últimos três anos o consumo deste tipo de cigarros entre a população jovem triplicou no Reino Unido. São usados por cerca de 9% dos menores entre 11 e 15 anos.

Os "vapes" foram introduzidos no mercado como uma alternativa potencialmente menos nociva que o tabaco com combustão.

Além de estarem à venda em locais como supermercados ou em lojas de conveniência, são frequentemente vendidos em caixas de pequenas dimensões, com embalagens coloridas e com diversos sabores, o que levou o governo britânico a argumentar que estão a ser vendidos com um ar "apelativo" para as gerações mais novas.

As autoridades britânicas defendem ainda que estes produtos estão a converter-se na porta de entrada dos jovens no tabagismo, alegando que estes produtos têm como público alvo os mais novos e não estão a ser promovidos como uma alternativa para aqueles que pretendem deixar de fumar tabaco convencional.

Para já, desconhecem-se quais são os impactos a longo prazo destes dispositivos descartáveis para a saúde.