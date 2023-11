De Euronews

Os representantes da extrema-direita europeia reuniram-se em Lisboa. Encontro organizado pelo Chega contou com a presença dos dirigentes políticos Tino Chrupalla (AfD) e Marine Le Pen (ex-União Nacional).

Portugal acolheu na sexta-feira um encontro de líderes da extrema-direita organizado pelo Chega. O grupo da família europeia Identidade e Democracia reuniu-se em Lisboa para discutir a agenda da direita radical e populista, a poucos meses das eleições para o Parlamento Europeu.

Os dois nomes mais sonantes- Tino Chrupalla, do partido Alternativa para a Alemanha, e Marine Le Pen, ex-presidente do União Nacional estiveram na Assembleia da República para uma conferência de imprensa, a convite do anfitrião André Ventura.

Sondagens recentes mostram uma subida do Chega nas intenções de voto para as próximas legislativas. Após a queda do governo, Portugal volta às urnas a 10 de março.