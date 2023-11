Maior ataque com drones em Kiev

De Euronews com AP

Pelo menos cinco civis ficaram feridos durante o ataque, que durou várias horas, e danificou edifícios pela queda de destroços dos drones abatidos, incluindo um jardim-de-infância.

As forças armadas ucranianas afirmam que a Rússia lançou na manhã deste sábado o seu maior ataque com drones desde o início da invasão. Kiev foi o principal alvo, mas as regiões de Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporíjia, Mykolaiv e Kirovohrad também foram atingidas.

Segundo a força aérea ucraniana, no total, a Rússia lançou 75 drones Shahed de fabrico iraniano, dos quais 74 foram destruídos pelas defesas aéreas.

O ataque a Kiev provocou cortes de eletricidade em 77 edifícios residenciais e 120 instituições. O Ministério da Energia da Ucrânia disse que 17 mil pessoas ficaram sem eletricidade na região da capital.

Com a aproximação do inverno, Kiev prepara-se para uma nova campanha de bombardeamentos russos maciços contra as suas infraestruturas energéticas e receia uma situação semelhante à do ano passado, quando milhões de pessoas ficaram sem eletricidade no auge da vaga de frio.