Ucrânia denuncia maior ataque de drones russos contra Kiev

Capital da Ucrânia foi alvo do maior ataque de drones desde o início da guerra, denuncia o governo de Kiev. União Europeia e Canadá reafirmam compromisso com aliado

A Rússia lançou uma vaga de drones sobre a Ucrânia, na madrugada deste sábado. As autoridades de Kiev afirmam tratar-se do maior ataque do género sobre a capital, desde o início da guerra.

O raid fez pelo menos cinco feridos. 71 aeronaves Shahed foram destruídas pela defesa anti-aérea.

O ataque ocorre horas depois do Canadá e da União Europeia terem reafirmado o compromisso com o aliado:

"Apoiamos a Ucrânia e apoiamos a Ucrânia enquanto for necessário. Do lado da UE, já entregámos 83 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia em várias áreas como a financeira e militar. E estamos prontos para fazer mais. Nas próximas semanas, tomaremos mais decisões. Estou otimista com os nossos Estados-Membros neste domínio." - declarou o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante a cimeira Canada-UE, ao lado do anfitrião, o primeiro ministro canadiano Justin Trudeau, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O apoio à Ucrânia vai estar no topo das discussões do próximo Conselho Europeu, em Bruxelas, agendado para 14 e 15 de dezembro.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, durante uma visita à Chéquia na sexta-feira, reafirmou a vontade de cortar a ajuda militar à Ucrânia. Uma posição também assumida pelo chefe do governo da Hungria, Viktor Órban.

