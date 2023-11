Ucrânia lança vaga de drones contra a Rússia

De Euronews

A Ucrânia contra-atacou, depois do maior ataque de drones contra Kiev, desde o início da guerra. Desta vez é o ministério russo da Defesa a anunciar ter abatido 24 aeronaves

A Rússia afirma ter intercetado um ataque de drones da Ucrânia.

O raide visou vários alvos no mar de Azov e nas regiões de Moscovo, Smolensk e Tula. Fontes russas avançam que nesta última localidade foi atingido um edifício de 12 andares, ficando ferido um residente.

O ministério russo da defesa adiantou que na área da capital russa foram abatidos pelo menos 24 aeronaves não-tripuladas.

Esta vaga de drones ucranianos ocorre um dia depois de Kiev ter sido alvo de um ataque semelhante por parte da Rússia.

De acordo com as autoridades da Ucrânia, tratou-se do maior ataque contra a capital do país com aeronaves não-tripuladas.

A defesa anti-aérea abateu 66 drones Shahed de fabrico iraniano. Foram contabilizados mais de 70.

Os que passaram pelas malhas da defesa fizeram cinco feridos, entre os quais uma criança de 11 anos ficou ferida na sequência do raide aéreo.