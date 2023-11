Fim de semana marcado pelo mau tempo na Europa

De Euronews

O leste do continente foi atingido por nevões e vento forte.

PUBLICIDADE

Os fortes nevões que atingiram a Moldávia neste domingo provocaram um morto e deixaram centenas de localidades sem eletricidade. As autoridades pedem às pessoas para não conduzirem "sem necessidade urgente".

Na Roménia, foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos em varias regiões do leste do país, onde se prevê que os ventos atinjam os 100 km por hora.

Cortes nas estradas e no fornecimento de energia foram também registados na Bulgária e na Sérvia.

No sul do continente, em Itália, que está em alerta por cauda do vento forte, uma mulher morreu este depois de ter sido atingida pela queda de uma árvore

A Grécia sofreu os efeitos da tempestade Bettina. Na madrugada deste domingo, um navio de carga afundou-se ao largo da ilha grega de Lesbos. Um tripulante foi resgatado 13 estão desaparecidos.