Futuro do planeta discutido no Dubai

Luta contra as alterações climáticas em discussão no Dubai, presidente da COP28 é líder da petrolífera estatal

A exploração de petróleo e a ameaça das alterações climáticas caminham de mãos dadas, e o caminho vai dar ao Dubai. A maior cidade dos Emirados Árabes Unidos prepara-se para acolher a 28.ª edição da Cimeira do Clima na ressaca do relatório da ONU que concluiu que estamos longe de atingir o estabelecido no Acordo de Paris caso sigamos o rumo atual e que é preciso acabar com a dependência dos combustíveis fósseis.

A conclusão contrasta com a escolha de Dubai, onde o petróleo está no coração da economia, para discutir o futuro do planeta. As críticas cresceram ainda mais com a escolha de Sultan Al Jaber para presidente da COP28, ou não fosse ele também o líder da empresa estatal de petróleo dos Emirados.

A conferência contará com a presença de António Guterres e antes de chegar ao calor do Dubai, o Secretário-Geral da ONU enviou uma mensagem do frio da Antártida e apelou à urgência de ação.

Pela primeira vez, a cimeira do clima contará com a presença do líder da igreja católica. O Papa Francisco também tem vindo a pedir ação urgente face às alterações climáticas. A COP28 realiza-se no Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro.