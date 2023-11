Greve dos sindicatos na Chéquia

De Euronews

Em causa está pacote de austeridade, o aumento previsto dos custos da energia e as alterações ao sistema de pensões.

Milhares de funcionários de sindicatos juntaram-se à greve e à manifestação desta segunda-feira contra as políticas do governo checo. Em causa está o pacote de consolidação do executivo e a reforma das pensões, a falta de aumentos salariais no setor público, os preços elevados da energia, a inflação elevada e a falta de verbas para a educação. Dez sindicatos declararam greve e outros estão a apoiá-los.

O Primeiro-Ministro Petr Fiala afirmou que o Governo não cederá aos sindicatos. Descreveu os protestos principalmente como uma manifestação das ambições políticas dos líderes sindicais. Para Petr Fiala , o pacote de consolidação e a reforma das pensões são medidas necessárias para estabilizar as finanças públicas, que os partidos da coligação prometeram antes das eleições. Ao mesmo tempo, rejeita a ideia de que o Governo não quer falar com os representantes dos trabalhadores.