Neste episódio, Qatar 365 visita a Expo 2023 em Doha, onde 80 países participam na exposição de horticultura, que tem a duração de seis meses. Embora tenha começado há mais de 50 anos, é a primeira vez que um país com um clima desértico acolhe um evento mundial sobre este tema.

A Expo 2023 Doha tem lugar no Parque Al Bidda, em Doha, e estende-se por mais de 1,7 milhões de metros quadrados. O tema deste ano é "Deserto verde, melhor ambiente". Aadel Haleem analisa mais de perto alguns dos mais recentes avanços no domínio da agricultura, da sustentabilidade e do ambiente. A nossa visita começa no pavilhão japonês, onde se encontram as mundialmente famosas árvores bonsai do Japão. Segue-se o impressionante pavilhão italiano, onde os visitantes podem ver jardins hidropónicos.

Mohammed Ali Al-Khouri, Secretário-Geral da Expo 2023 Doha, conta-nos como todos os países participantes estão a trabalhar conjuntamente em soluções inovadoras para enfrentar os desafios agrícolas e ambientais a nível mundial, especificamente em climas desérticos.

Por último, Laila Humairah fala-nos do Pavilhão do Qatar. Sendo o país anfitrião da Exposição de Horticultura de 2023, o Qatar fez tudo o que estava ao seu alcance para apresentar uma exposição deslumbrante. Os visitantes ficam a conhecer a biodiversidade e o património do país, enquanto celebram o seu empenho num futuro sustentável.