MMA, pandas e sustentabilidade: O melhor de 2023 do "Qatar 365"

"Qatar 365" mostra-lhe alguns dos momentos mais icónicos de 2023: desportos radicais como ciclismo nas dunas de areia e artes marciais mistas, esforços de restauração no museu do Qatar e preservação de pandas gigantes chineses e órix selvagens.

A equipa do Qatar 365 reuniu um buquê dos melhores momentos de 2023.

A paixão do Qatar pelo desporto continuou após o apito final do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA 2022. Laila Humairah e Aadel Haleem saíram às ruas de Doha para cobrir outras atividades.

Durante o Open do Qatar, Aadel encontrou-se com a tenista qatari de nível mundial Mubaraka Al-Naimi.

Laila conheceu a arte tradicional do taekwondo. A repórter está sempre pronta para desafios e testou as suas habilidades de luta com sucesso.

Aadel encontrou-se com o campeão de peso leve do UFC, Islam Makhachev. O jornalista foi um dos poucos convidados a participar numa master class de artes marciais mistas (MMA) com a estrela.

Laila animou os ciclistasenquanto cobria uma corrida de resistência muito exigente através das dunas de areia do deserto.

O "Qatar 365" teve ainda a oportunidade de estar presente em momentos únicos com algumas maravilhas da natureza. Aadel viu órix árabes selvagens. O animal icónico do Qatar já esteve à beira da extinção. Laila esteve perto de Suhail e Thuraya, os dois pandas gigantes oferecidos ao Qatar pela China.

A nossa equipa teve acesso especial aos bastidores do Museu de Arte Islâmica e pôde ver como os artefactos antigos são restaurados antes de serem exibidos publicamente nas galerias.

As subculturas também fizeram parte do menu, como Aadel descobriu quando passou algum tempo num evento único chamado Geekend. O encontro bianual permite que jogadores, amantes de anime e cosplayers, se divirtam sob o mesmo teto.