Ilha de Nijima cresceu 50 metros com erupção vulcânica

A Guarda Costeira japonesa tem emitido alertas para os navios que navegam nas proximidades desta erupção.

Um vulcão na ilha de Niijima, no arquipélago japonês de Ogasawara, entrou em erupção. A Guarda Costeira do Japão divulgou vídeos captados por aviões não tripulados, que mostram as atividades vulcânicas. De acordo com este organismo, a erupção atingiu uma altura de 200 metros. A ilha cresceu 50 metros desde que a vigilância começou no início deste mês.

A agência para a navegação tem vindo a emitir avisos e pede cautela para os navios que navegam nas proximidades da erupção. A ilha, desabitada, nasceu de uma erupção submarina em 2013.