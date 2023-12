Rússia anuncia avanços em todas as direções da frente ucraniana

De Euronews

Esta sexta-feira, Vladimir Putin assinou um decreto em que aumenta o número de tropas em 15%.

As autoridades ucranianas afirmam que os residentes de Avdiivka enfrentam "condições apocalípticas" à medida que os ataques se intensificam.

De acordo com a polícia, a Rússia intensificou os ataques ao setor residencial desta cidade da região de Donestsk.

Não muito longe, noutra cidade do leste, em Kupiansk, foram retiradas quase 300 crianças. Cerca de 60% dos menores partiram com os pais, enquanto as restantes foram levadas por voluntários e agentes da polícia.

Do lado da Rússia, o ministro da Defesa disse que as tropas do Kremlin estão a avançar em todas as direções da frente ucraniana. Sergei Shoigu anunciou a realização de mais de 20 exercícios militares no próximo ano, alguns com a participação de todos os ramos das Forças Armadas.

Também nesta sexta-feira, o presidente russo assinou um decreto em que aumenta o número de tropas em 15%. Vladimir Putin justificou a medida com "o crescimento das ameaças" relacionadas com o conflito na Ucrânia.