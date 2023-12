Navalny alvo de novas acusações

De Euronews

Desta vez, o principal líder da oposição da Rússia foi acusado do crime de vandalismo.

Alexei Navalny já está a cumprir mais de 30 anos de prisão por ter sido considerado culpado de crimes como o extremismo. Segundo as declarações dos seus colaboradores, desta foi acusado ao abrigo do artigo 214 do código penal russo, que abrange crimes de vandalismo.

"Nem sei se hei de descrever as minhas últimas notícias como tristes, engraçadas ou absurdas", escreveu em comentários nas redes sociais, através da sua equipa. "Não faço ideia do que é o artigo 214º e não há onde procurar".

Navalny é um dos principais críticos do presidente Vladimir Putin. Ficou conhecido por fazer campanha contra a corrupção oficial e organizar grandes protestos anti-Kremlin.