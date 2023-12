Onde está Navalny? Paradeiro do líder da oposição russa é desconhecido há 15 dias

De Euronews

O principal opositor de Vladimir Putin, a cumprir uma pena de 19 anos, foi transferido da colónia de "regime especial" onde estava, mas ninguém sabe para onde foi.

O paradeiro do líder da oposição russa, Alexei Navalny, continua desconhecido, 15 dias após o seu desaparecimento no sistema prisional russo. Na semana passada, a sua equipa afirmou que Navalny tinha sofrido um "grave incidente de saúde", que se acredita ter sido provocado pela fome. O Kremlin não respondeu aos pedidos de informação. Navalny está a cumprir uma pena de prisão por acusações de fraude. Em agosto, foi condenado a mais 19 anos de prisão numa colónia de "regime especial" por acusações de extremismo. O opositor, que regressou voluntariamente à Rússia após um exílio na Alemanha e uma tentativa de envenenamento, afirma que as acusações contra ele são políticas.

Kira Yarmysh,porta-voz de Navalny, diz que os funcionários da prisão confirmaram que ele foi transferido da colónia onde estava, mas ninguém consegue indicar o paradeiro atual. As autoridades são obrigadas a comunicar a nova localização à família num prazo de 15 dias, mas Yarmish não acredita que isso seja cumprido no caso de Navalny. Em declarações à Associated Press, a porta-voz diz que as autoridades prisionais podem transferir um recluso sem que ninguém saiba o seu paradeiro durante semanas ou até meses. Disse ainda que irá procurar Navalny em todas as colónias de "regime especial" da Rússia, que são cerca de 30.