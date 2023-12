Papa pede união pela defesa do clima

De Euronews com EFE

Numa mensagem vídeo transmitida na COP 28, Francisco disse que o mundo precisa de "alianças que não sejam contra ninguém, mas a favor de todos".

No Dubai, a conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas inaugurou o primeiro Pavilhão da Fé.

O objetivo é unir os representantes religiosos que apoiam a ação climática para alcançar as metas do Acordo de Paris.

Durante a cerimónia de inauguração, através de uma mensagem vídeo, o Papa Francisco e o Grande Imã Ahmed al Tayeb, Xeque de Al Azhar, apelaram à unidade e à ação para travar as alterações climáticas, acabar com as guerras e garantir a paz mundial.

Na sua mensagem, Francisco sublinhou que este evento testemunha "a vontade de trabalhar em conjunto" e que o mundo precisa de "alianças que não sejam contra ninguém, mas a favor de todos". Neste sentido, exortou as religiões a darem o exemplo, “trabalhando em conjunto para os interesses do nosso mundo”.

Este domingo, as consequências das alterações climáticas na saúde estiveram em destaque na conferência da da ONU. Ativistas e especialistas pediram medidas concretas para impedir 7 milhões de mortes por ano devido à poluição atmosférica e à propagação de doenças como a cólera e a malária.