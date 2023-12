Guiana: Presidente venezuelano assume controlo da exploração de crude e gás da região de Essequibo

De Euronews

Presidente venezuelano assume controlo da exploração de crude e gás da região de Essequibo, até aqui nas mãos da Guiana

O Presidente da Venezuela decretou a exploração "imediata" de petróleo, gás e das minas no Essequibo, território até aqui nas mãos da Guiana e que é está no meio de uma contenda entre as duas partes.

Nicolás Maduro ordenou também a concessão de nacionalidade venezuelana aos habitantes desta região e anunciou a criação de uma divisão militar para o território.

Os anúncios surgem dois dias depois de o país ter realizado um referendo, cujos números oficiais, contestados por muitos observadores, dão conta de que a maioria dos eleitores venezuelanos é a favor da anexação do território.