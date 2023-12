Zelenskyy assinala Dia das Forças Armadas e pede ajuda para a Ucrânia

De Euronews

Numa altura quem que a Ucrânia recorda os soldados mortos na guerra com a Rússia, o Presidente reforça os esforços diplomáticos para angariar apoio no país e no estrangeiro.

Para assinalar o Dia das Forças Armadas, Volodymyr Zelenskyy gravou uma mensagem de apoio para o exército ucraniano

"E como poderia ser de outra forma? Estas são as nossas terras, este é o nosso povo. Existe uma alternativa? Não. Atrás de nós estão nove anos e 651 dias de guerra. À nossa frente está a vitória. E como poderia ser de outra forma? Existe uma alternativa?", declarou Zelenskyy.

O presidente tem percorrido vários postos da linha da frente, nas últimas semanas, para encorajar as forças ucranianas no meio de uma contraofensiva estagnada. Ao mesmo tempo, tentar obter o apoio dos aliados ocidentais.

Os Estados Unidos já garantiam a ajuda à Ucrânia "durante o tempo que for necessário". Mas o apoio dos republicanos tem vindo a diminuir. Em setembro, Zelenskyy cancelou subitamente a intervenção prevista para o Congresso, por causa da divisão dos políticos norte-americanos sobre o último pacote de apoio à Ucrânia.