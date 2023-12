Putin confirma recandidatura à presidência da Rússia

De Euronews

O anúncio foi feito durante uma cerimónia de entrega de prémios no Kremlin.

PUBLICIDADE

Vladimir Putin confirmou que vai recandidatar-se à presidência da Rússia, com o objetivo de prolongar o mandato até 2030. As eleições foram marcadas para o dia 17 de março. O anúncio foi feito durante uma cerimónia de entrega de prémios no Kremlin e em resposta à pergunta de um veterano de guerra.

"Não vou esconder o facto de que em momentos diferentes tive pensamentos diferentes. Agora tem razão, esta é a altura em que a decisão tem de ser tomada. Vou candidatar-me ao cargo de Presidente da Federação Russa", disse Putin.

Putin ocupa o poder na Rússia, como presidente ou primeiro-ministro, desde 2000. Com um parlamento cheio de apoiantes, conseguiu a aprovação de reformas constitucionais que alargaram os limites dos mandatos dos presidentes. E com a oposição na prisão ou no exílio, não enfrenta rivais sérios nas eleições.