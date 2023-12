De Euronews

Segundo os residentes, os confrontos continuam intensos na cidade de Gaza e no campo de refugiados de Jabaliya.

Neste domingo foram registados fortes combates em toda a Faixa de Gaza, incluindo no norte, uma região que já foi completamente devastada.

O exército israelita avançava com a ofensiva, depois dos Estados Unidos terem bloqueado a tentativa das Nações Unidas de cessar-fogo e terem enviado mais munições para Israel.

Segundo os residentes, os combates continuam intensos na cidade de Gaza e no campo de refugiados de Jabaliya. Em muitos locais, os mortos e feridos são deixados nas ruas porque as ambulâncias não conseguem chegar às zonas controladas por atiradores e tanques israelitas. Também se registaram fortes combates na cidade de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza.

Israel considera o Hamas responsável pelas mortes de civis, afirmando que os militantes colocam as pessoas em perigo ao combaterem em bairros residenciais.