"O governo está disposto a sacrificar os direitos dos cidadãos britânicos que se apaixonam além-fronteiras", disse um defensor dos direitos humanos à Euronews.

"Tudo isto deixou-me incrivelmente zangada", disse Katharine Ward. "Estas são as coisas mais privadas da vida das pessoas: Quem se ama, onde se vive... E depois aparece um anúncio do governo que nos tira o controlo de todas essas coisas".

"Não há qualquer justificação para isso."

Tal como dezenas de milhares de britânicos em todo o país, Katherine foi afetada pelas novas regras em matéria de vistos familiares anunciadas pelo Governo na passada segunda-feira.

A partir de abril de 2024, os cidadãos britânicos ou as pessoas já instaladas no Reino Unido terão de demonstrar que ganham 38 700 libras (45 233 euros) para que o seu parceiro estrangeiro possa viver aqui com eles.

Apenas 27% da população ganha este valor ou mais, de acordo com os dados do HM Revenue and Customs.

Katharine e o seu parceiro da Jordânia vivem juntos em Londres. Vieram na sequência da pandemia de COVID para ficarem mais perto dos pais idosos de Katharine, mas agora ela receia que o seu rendimento conjunto não atinja o limiar. Para piorar a situação, o emprego de Katharine está ameaçado e o casal vê-se confrontado com a perspetiva sombria de se separar ou de ambos regressarem à Jordânia.

Ela agradece a si própria a sorte de não terem filhos.

"É uma enorme fonte de stress", disse à Euronews, detalhando como as notícias das mudanças a levaram a desfazer-se em lágrimas e a não conseguir concentrar-se, com a sua mente a pensar "desesperadamente" em como poderia fazer as coisas funcionarem.

"Não consigo imaginar o que seria passar meses à espera para ver se estas grandes mudanças na nossa vida vão acontecer ou não".

A British Airways plane in 2010. Sang Tan/AP

Para o seu companheiro, que diz ter feito enormes sacrifícios para estar com ela no Reino Unido, as novas regras foram um grande golpe, afetando a forma como ele se sentia no país.

"Os políticos continuam a enviar a mensagem de que, se estás aqui como migrante, não és bem-vindo. Apesar de isso não ser verdade, penso que se torna evidente".

O governo conservador do Reino Unido anunciou a controversa alteração como parte de um pacote mais vasto de medidas destinadas a reduzir a migração líquida, que atingiu níveis recorde nos últimos anos. Os ministros afirmam que esta medida permitirá que as famílias se possam sustentar.

Com as famílias mais pobres a enfrentarem a perspetiva de serem forçadas a exilar-se ou de se separarem dos seus filhos e entes queridos, Katharine afirmou que esta política vai contra o alegado apoio da direita aos valores tradicionais, como o casamento e a família.

Os observadores comentaram que as regras constituem uma proibição de facto de os britânicos casarem com cidadãos estrangeiros, uma vez que 73% da população não consegue atingir o limiar de rendimentos.

Segundo o openDemocracy, o Governo ignorou as recomendações do seu próprio Comité Consultivo para a Migração, que recomendava a redução do rendimento mínimo exigido, ao mesmo tempo que ignorava a forma como os imigrantes beneficiam o Reino Unido.

Home Secretary James Cleverly announced the plans. Ben Birchall/PA

Outros salientam que o novo limiar de rendimento de 38 700 libras - contra 18 600 libras - significa que o casamento com um cidadão não britânico só é agora possível para pessoas com rendimentos elevados.

"Porque é que o direito de nos apaixonarmos e construirmos uma vida com quem escolhermos depende de quanto ganhamos?", disse Josephine Whitaker-Yilmaz, Diretora de Política e Assuntos Públicos da Praxis, um grupo de defesa dos direitos dos migrantes sediado no Reino Unido.

"Isso é fundamentalmente errado".

De acordo com o Gabinete de Estatísticas Nacionais, o rendimento anual bruto médio dos trabalhadores a tempo inteiro no Reino Unido era de 34 963 libras (40 867 euros) em abril de 2023.

O governo espera que a alteração aos vistos familiares reduza a migração líquida em 10 000 por ano. Os vistos de família foram responsáveis por uma migração líquida de 39.000 nos 12 meses até junho de 2023.

Alegando que a política mostra um "desprezo insensível" pela vida das pessoas, Whitaker-Yilmaz destaca os efeitos "extremamente prejudiciais" na saúde mental das pessoas afetadas, especialmente as crianças separadas dos pais.

Ao mesmo tempo, poderá levar as pessoas a tornarem-se imigrantes sem documentos, se quiserem ficar com a família, mas não puderem renovar os seus vistos.

"O Governo está disposto a sacrificar os direitos dos cidadãos britânicos que se apaixonam além-fronteiras para reduzir a migração líquida", afirmou.

É possível que as alterações sejam objeto de contestação jurídica, uma vez que podem violar o direito à família ao abrigo da Lei dos Direitos Humanos de 1998 e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Whitaker-Yilmaz afirmou que as alterações irão afetar desproporcionadamente as mulheres e os jovens que tendem a auferir salários mais baixos, preocupando-se com o que acontecerá às pessoas afetadas nas próximas semanas e meses.

"Estas escolhas políticas que o Governo fez têm consequências absolutamente fundamentais para a vida das pessoas. O que estamos a ouvir é um verdadeiro sentimento de impotência face ao governo, mas também uma verdadeira raiva."