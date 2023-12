De Euronews

COP28 chegou a acordo para a transição dos combustíveis fósseis. O novo texto foi celebrado com uma ovação.

Os países na COP28 aprovaram esta quarta-feira um acordo considerado histórico para transição global dos combustíveis fósseis.

A presidência da COP propôs um novo texto, que insta os países a esforçarem-se para conseguirem uma profunda e rápida redução das emissões de gases com efeitos de estufa, com medidas como "ir até ao abandono dos combustíveis fósseis”.

O presidente, o sultão Al Jaber, mostrou-se orgulhoso da decisão unânime, que foi recebida com ovação e longos aplausos pelos representantes na cimeira.

O acordo hoje alcançado surge após várias críticas ao projeto apresentado na terça-feira, que não previa a eliminação dos combustíveis fósseis e foi considerado "incoerente" e uma sentença de morte para as nações mais vulneráveis.

A versão agora aprovada tem, pela primeira vez, um apelo explícito às nações para que façam a transição dos combustíveis fósseis, mas não inclui um compromisso explícito para a sua eliminação progressiva, como era pedido por vários países.

Em vez disso,o texto pede às nações para que contribuam para os esforços globais para a transição dos combustíveis fósseis em sistemas de energia, de forma "justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica".

O novo documento refere ainda que os países reconhecem que é necessária a "rápida e sustentável redução das emissões de gases que causam efeito de estufa, em linha com a meta dos 1,5 graus" - prevista no Acordo de Paris - e pede que se triplique a capacidade global de produção de energias renováveis até 2030. Pede-se ainda o desenvolvimento de uma lista de "tecnologias de zero e baixa emissão" de gases e o abandono das tecnologias de utilização de carvão.

O acordo reflete o consenso de quase 200 países que se reuniram no Dubai nas últimas duas semanas.