Drones ucranianos abatidos sobre a Crimeia

O governo russo informou que abateu drones ucranianos sobre a Crimeia ocupada. A Ucrânia também sofreu ataques de drones russos nas últimas horas.

O Ministério russo da Defesa informou que pelo menos 26 drones ucranianos foram abatidos sobre a Crimeia ocupada em poucas horas, na sexta-feira, e por volta da meia-noite, mais seis. Os utilizadores das redes sociais falam de explosões em praticamente toda a península, bem como em Genichesk - uma cidade a norte da Crimeia, também ocupada pelas forças russas. Até ao momento, não há conhecimento de vítimas ou danos.

Por sua vez, as autoridades ucranianas dão conta de um novo ataque maciço de drones russos. Por volta da meia-noite, os militares detetaram vários grupos de atacantes que se dirigiam para as zonas do sul (Kherson, Mykolaiv) e para Kiev: os meios de comunicação ucranianos falam em explosões nos arredores da capital.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitou Lviv, no oeste da Ucrânia, e prestou homenagem aos soldados enterrados no cemitério de Lychakivske, que desde meados de 2022 tem uma área dedicada a sepulturas militares. Também se encontrou com as famílias de alguns dos soldados e oficiais mortos.