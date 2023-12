De Euronews

Dezenas de palestinianos no hospital Deir al-Balah, na região centro da Faixa de Gaza, tentam recuperar das marcas que a guerra lhes deixou no corpo.

PUBLICIDADE

A vida da maioria dos palestinianos mudou como resultado da guerra entre Israel e o Hamas.

No hospital de Deir al-Balah, dezenas de pessoas que tiveram parte do seu corpo amputada, especialmente as pernas, estão em diferentes fases de recuperação e adaptação. O conflito não lhes tirou a vida, mas mudou-a radicalmente.

"Toda a minha vida mudou, era uma pessoa saudável capaz de controlar todos os aspetos da minha vida, agora nas coisas mais simples preciso de ajuda de outra pessoa, mesmo para dormir. Não consigo dormir bem", conta Shaima Nabahin, uma palestiniana que perdeu o pé durante um ataque aéreo israelita.

"A lesão afetou a minha vida. Paralisou a minha vida, roubou a minha vida. Gostava de poder andar ou levantar-me. Mas não consigo. Gostava de poder ajudar os meus filhos, mas não posso", lamenta Nawal Jaber, outra palestiniana que perdeu as pernas.

Os médicos acreditam que, em alguns casos, a amputação podia ter sido evitada. Mas depois de semanas da ofensiva israelita, muitos hospitais foram fechados, a maioria dos que permanecem abertos estão sobrelotados, não têm equipamento básico para operações e outros meios necessários.