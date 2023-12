Inundações obrigam a retirar 500 pessoas de casa na Alemanha

De Euronews

Chuvas fortes, que provocaram inundações, obrigaram centenas de pessoas a abandonar as suas casas na Alemanha. Subida do nível das águas também se verificou na Chéquia e Países Baixos.

As chuvas fortes dos últimos dias na Alemanha obrigaram a retirar cerca de 500 pessoas da cidade de Windehausen, na região da Turíngia. À Euronews, o governador admitiu que poderá ser necessário esperar vários dias até que os residentes possam voltar a casa.

"As pessoas têm de estar preparadas para não voltarem às suas casas nos próximos três dias. Só poderão regressar quando a água tiver sido extraída das caves, quando a eletricidade tiver sido restabelecida e quando a ligação à rede de esgotos estiver a funcionar", disse Bodo Ramelow, governador da Turíngia.

As inundações também se registaram em algumas zonas da Chéquia: o país está em alerta máximo, uma vez que as previsões continuam a apontar para a subida do nível das águas.

Em Praga, o serviço de ferries chegou a estar suspenso e foi proibida a circulação junto ao rio.

Nos Países Baixos, as chuvas fortes também fizeram subir o nível das águas, que em alguns locais estão vários metros acima do normal.