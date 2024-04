Sondagem: A grande luta política alemã nas eleições europeias

De Euronews

CDU lidera as intenções de voto nas eleições da UE na Alemanha. Extrema-direita da AfD está no segundo lugar do pódio eleitoral e ultrapassa os sociais-democratas.

A pouco mais de um mês das eleições europeias, os ventos conservadores e de direita que sopram sobre a Europa dão ânimo à União Democrata-Cristã da Alemanha (CDU), impulsionam a extrema-direita e dificultam a vida à atual coligação de governo.

De acordo com um sondagem exclusiva para a Euronews, as intenções de voto dos alemães no final de abril dão vantagem a dois grandes partidos: à CDU, espinha dorsal do Partido Popular Europeu, e às alas de extrema-direita do partido Alternativa para a Alemanha (AfD). Os dois surgem à frente do Partido Social-Democrata da Alemanha do atual chanceler Olaf Scholz.

No estudo de opinião, a intenção de voto na CDU aumenta de forma significativa de março para abril, em comparação com os outros partidos tradicionais alemães, mas é a extrema-direita da AfD que tem o crescimento mais forte.

Os sociais-democratas confirmam a tendência de queda, bem como os Verdes, partido da atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Magdalena Baerbok.

O Partido Democrático Liberal (FDP) do ministro das Finanças Christian Lindner é a única força política da atual coligação que parece estar a recuperar popularidade. Os liberais fazem parte do grupo Renew Europe no Parlamento Europeu.

Ainda é muito cedo para dizer se o escândalo de espionagem chinês que afetou o assessor de Maximilian Krah, cabeça de lista do AfD nas eleições europeias, pode ter um impacto negativo no resultado final.

Já o crescimento robusto da CDU deu um impulso à atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que começa a contemplar a possibilidade de uma grande coligação de centro-direita com o grupo dos conservadores, em detrimento da grande coligação com os socialistas e os liberais. Para já, esse parece um plano ambicioso.

Do lado da esquerda radical, a Aliança de Sarah Wagenknecht, parece estar a perder terreno, mesmo que ultrapasse os liberais do FDP e o partido alemão A Esquerda.