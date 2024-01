Ano Novo: Contagem decrescente termina na América

De Euronews

O continente Americano já entrou em 2024. Milhares de pessoas reuniram-se no Rio de Janeiro, no Brasil, e em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para celebrar o novo ano.

Milhares de pessoas reuniram-se na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para celebrar o início de 2024, com um espetáculo de fogo de artifício de 12 minutos.

Muitos seguiram a tradição da religião afro-brasileira, onde as pessoas se vestem de branco para atrair a paz, atiram flores ao mar e saltam nas ondas.

O Rio contou com 11 palcos, com espetáculos durante toda a noite para que não faltasse música e animação. A Euronews falou com uma turista americana que passou o Ano Novo no Brasil.

"Sinto-me fantástica, é a minha primeira vez no Rio. Não há melhor maneira de passar (a véspera de Ano Novo) do que na praia, aqui. Esta é uma experiência incrível", disse Dominic Simpson, tursista americana de 25 anos.

Também Nova Iorque recebeu o novo ano com dezenas de milhares de pessoas em Times Square, onde não faltaram confettis e abraços depois da descida da bola iluminada que assinala a chegada de 2024.

A lendária bola, que estava programada para cair à meia-noite, é uma esfera com 12 pés de diâmetro, iluminada por 32.256 LEDs. A esfera pesa cerca de 4.000 kg e tem um total de 2.688 triângulos de cristal Waterford que variam de tamanho.

Apesar das pessoas terem começado a passar a passagem de ano em Times Square em 1904, só em 1907 é que New Year's Eve Ball desceu pela primeira vez do mastro no topo do edifício One Times Square, tendo sido concebidas sete versões da bola para assinalar o Ano Novo.