De Euronews

Apesar dos espetáculos únicos e coloridos, há uma preocupação geral com o possível ano "mais instável e mais duro"que se avizinha.

PUBLICIDADE

As badaladas do Big Ben são a forma tradicional como os londrinos dão as boas-vindas ao Ano Novo, e em 2024 não foi exceção.

Em Londres, o espetáculo de fogo de artifício no rio Tamisa, que teve como tema a inclusão, voltou a receber milhares de pessoas.

Por toda a Europa, as pessoas reuniram-se para celebrar a passagem de ano e assinalar o início de 2024. Em Berlim, cores vivas iluminaram o céu enquanto o fogo de artifício surgia sobre a Porta de Brandemburgo.

A maioria das grandes capitais do continente proporcionou espectáculos únicos, de que os espetadores jamais se esquecerão. De Roma a Paris, de Bruxelas a Amesterdão, fogo de artifício colorido foi lançado num espírito de otimismo, apesar dos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia terem dominado o ano que passou.

Enquanto as capitais europeias assumiam o testemunho das celebrações do hemisfério sul, as capitais americanas preparavam-se para o seu espetáculo.

Mas, por todo o globo, há uma preocupação geral sobre os desafios que se avizinham e sobre a possibilidade de 2024 ser um ano "mais instável e mais duro".