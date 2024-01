De Euronews

O euro comemora 25 anos. A 1 de janeiro de 1999, 11 países da União Europeia lançaram o euro como a sua nova moeda comum.

A 1 de janeiro de 1999, 11 países da União Europeia lançaram o euro como a sua nova moeda comum, apesar de a moeda única só ter entrado mesmo em circulação bastante mais tarde.

Só três anos depois, a 1 de janeiro de 2002, é que as moedas e notas foram introduzidas.

Hoje, o euro é a moeda de 20 países da União Europeia e de cerca de 350 milhões de pessoas.

Este ano, os líderes da União Europeia escolheram este marco importante para fazer um balanço numa uma carta aberta publicada em meios de comunicação dos 20 países que atualmente usam a moeda única.

"O euro tornou-se uma parte indispensável de nossa vida quotidiana, proporcionando-nos simplicidade, estabilidade e soberania", lê-se na carta assinada por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.